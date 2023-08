Conforme referiu numa conversa que teve com Rui Maria Pêgo no âmbito de um podcast da rádio Comercial, Maria Botelho Moniz vive a sua mulher fase, quer a nível pessoal, quer a nível profissional.

Grávida de seis meses, a apresentadora, de 39 anos, aguarda a chegada do seu primeiro filho. O bebé, um menino, é fruto do seu noivado com o piloto Pedro Bianchi Prata.

Na presente galeria destacamos oito visuais, todos vestidos, que caíram quem nem uma 'luva' à comunicadora.

