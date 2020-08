Manuel Luís Goucha quis este ano que os seus seguidores do Instagram tenham a oportunidade de o acompanhar nas suas férias. Como? O apresentador tem partilhado diariamente na sua conta oficial de Instagram diversos vídeos onde partilha quase todos os detalhes destes dias de descanso.

Esta quarta-feira foi o 5.º dia de Goucha e do seu marido, Rui Oliveira, no barco casa que os dois alugaram para durante uma semana passearem pela barragem do Alqueva. E é precisamente o resumo deste dia que vemos no vídeo partilhado pelo apresentador.

Eis as imagens:

Ver essa foto no

Instagram @amieiramarina @ruideoliveiranunes @sharish_gin Uma publicação compartilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) em 5 de Ago, 2020 às 6:02 PDT

Leia Também: O 3.º dia das férias de Goucha: Limpezas, cozinhados e paisagens idílicas