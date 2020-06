'Bem me Quer' é a nova grande aposta da TVI. A estação de televisão junta-se à Plural para mais uma produção que conta com a participação de alguns dos maiores nomes da ficção portuguesa.

"José Condessa, recém chegado da Globo, no Brasil, e as jovens e talentosas atrizes Kelly Bailey e Bárbara Branco formam o triângulo central em que uma rapariga, criada num meio rural, vem em busca das suas origens", é desta forma que a TVI apresenta este novo projeto.

Ao elenco junta-se ainda David Carreira. Uma novidade que marca o regresso do músico à ficção da TVI, cinco anos após ter feito parte da novela 'Santa Bárbara'.

A trama é da autoria de Maria João Mira, conta ainda com os nomes de peso de Pêpê Rapazote, São José Correia, Cucha Carvalheiro, Paula Neves, Julie Sergeant e Joaquim Horta. 'Bem me Quer' abre ainda espaço para deixar brilhar as novas apostas da estação: Angie Costa e Margarida Corceiro.

