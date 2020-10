Cardi B e o marido, Offset, estiveram em grande destaque nas redes sociais este fim de semana, depois de terem gravado o momento em que, em direto, o rapper foi algemado pela polícia.

O casal decidiu assistir e gravar uma manifestação a favor de Donal Trump, realizada este domingo. Encontravam-se ambos dentro de um carro, a narrar o que ia acontecendo, quando um grupo de pessoas resolveu informar a polícia de que Offset teria usado uma arma para intimidar os manifestantes.

Abordado pela polícia, o rapper recusou terminar o direto e levantar as mãos. E foi na sequência desta atitude que a polícia resolveu fazê-lo sair do carro e acabou a algemá-lo.

Ora, como seria de esperar, Cardi B saiu do carro furiosa e a gritar com as autoridades, que acabaram por soltar o músico ao perceber que, de facto, este não estava armado.

Enquanto isto, 37 mil pessoas assistiam a tudo no vídeo em direto que estava a ser transmitido no Instagram.

Veja na galeria parte das imagens.

