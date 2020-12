Com o ano quase a acabar, são muitas as figuras públicas que estão a começar a recorrer às redes sociais para fazer uma reflexão destes últimos 12 meses e partilhar os desejos para 2021.

Bruno Gagliasso não foi exceção, mas confessou que apenas se quer lembrar de um momento deste atípico 2020: o nascimento do primeiro filho biológico.

"Eu queria ver a retrospectiva... mas não tem nada de 2020 que eu queira relembrar além do nascimento do Zyan [de cinco meses]", escreveu no Twitter.

Recorde-se que o ator brasileiro e a companheira, Giovanna Ewbank, são ainda pais de Titi, de sete anos, e Bless, se seis.

