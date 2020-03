Cristina Ferreira começou a semana com um look que encantou todos os seus seguidores. Trata-se de um vestido azul comprido, com aplicações em renda e de inspiração romântica, uma das grandes tendências da época.

Nas redes sociais a apresentadora partilhou uma imagem deste visual, afirmando na legenda da publicação:

"Uma casa... na pradaria", recordando desta forma a eterna série.

O vestido é de marca Manoush. Gostou da escolha?

Leia Também: Cristina Ferreira partilha retrato de homem nu... no Dia da Mulher