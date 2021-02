Tânia Ribas de Oliveira 'brilhou' na segunda semifinal do Festival da Canção 2021, que aconteceu este sábado, 27 de fevereiro, tendo escolhido para a ocasião um elegante vestido preto, decotado e com uma abertura lateral.

Um modelo da marca Pronovias, com joias Swarovski, sapatos Steve Madden, look da autoria do stylist Tiago Filipe Batista. A maquilhagem ficou a cargo de Lara Neto e o cabelo pelas mãos de Tânia Lopes.

Ao seu lado, na apresentação do concurso, esteve José Carlos Malato que optou por um fato azul escuro, com uma camisa preta e sapatos da mesma cor.

Veja ambos os looks nas imagens da galeria.

