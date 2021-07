Para onde será que Cristina Ferreira foi trabalhar? É esta a pergunta que se impõe depois da apresentadora da TVI ter partilhado com os seguidores da sua conta de Instagram o visual que escolheu para usar hoje, 13 de julho.

Ao contrário dos outros dias, onde opta por looks mais descontraídos e sempre seguindo as tendências, esta terça-feira a comunicadora surgiu com um vestido arrasador vermelho que não passou despercebido.

Dando destaque para as sandálias que escolheu para completar a indumentária, numa publicação na plataforma social Cristina notou: "A caminho do trabalho".

Os elogios dos fãs não se fizeram a esperar com um deles a escrever: "Sempre rainha".

Resta esperar para ver o que Cristina anda a 'tramar'.

Veja as imagens do look na galeria.

