De férias e sem as exigências habituais no que diz respeito à sua imagem, Cristina Ferreira tem aproveitado para mostrar aos seus admiradores um lado seu mais descontraído e de bem com a vida.

Ainda esta sexta-feira (14), e de forma a fechar a semana em bom, Cristina partilhou na sua conta de Instagram uma selfie na qual surge ao natural, isto é, sem maquilhagem.

"Todo um estilo para treinar", brincou na legenda da publicação que lhe valeu o elogio de muitos seguidores.

Ora veja!

