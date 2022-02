Depois de terem sido reveladas as imagens do primeiro dia de gravações do 'Ídolos' e todos os pormenores sobre o look de milhares de euros que Sara Matos usou, a atriz revelou imagens inéditas do segundo dia de gravações.

Sara, que pela primeira vez é apresentadora do formato de talentos, contou nas redes sociais que, tal como no primeiro dia, voltará a usar um look com assinatura Versace... porém, lamentou: "Não me deixam mostrar".

Ainda assim, é possível perceber que deve tratar-se de um vestido curto. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Sara Matos estreia look de 1480 euros no 1.º dia de gravações do Ídolos

Leia Também: SIC revela primeiras imagens das gravações de 'Ídolos'... com Sara Matos