Sabrina Sato está de parabéns esta sexta-feira, 4 de fevereiro, pelas 41 primaveras e quis iniciar as comemorações mesmo antes do fim de semana chegar.

Na noite desta quinta-feira, a apresentadora reuniu amigos e familiares para entrar no novo ano de vida numa festa em São Paulo.

Para a ocasião especial, apostou numa saia preta de vinil e um top mostarda com as costas descobertas. Um visual cheio de elegância que pode ver no vídeo em baixo.

