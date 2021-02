Rita Pereira é uma das 100 juradas do novo talent show da TVI, 'All Together Now', e esta quarta-feira esteve em filmagens para mais uma emissão.

Apesar do programa permanecer sob grande secretismo, a atriz e apresentadora revelou o look escolhido para as gravações de hoje - e não passou despercebida!

Rita Pereira usou um conjunto da assinatura de Gonçalo Peixoto, que se destacava pela reduzida minissaia.

Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: Cristina Ferreira de calções ciclista com padrão tigresa em novo programa