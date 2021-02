Esta quarta-feira, dia 17, foi dia de gravações do novo talent show da TVI, 'All Together Now', e uma vez mais Cristina Ferreira deu a conhecer o look escolhido.

A anfitriã do formato optou por um visual arrojado, estilo Rock and Roll, que se destacava pelos calções de ciclista com padrão tigresa.

As famosas Iva Domingues, Núria Madruga e a nutricionista Iara Rodrigues ficaram rendidas. Também aprova o look?

Veja abaixo.

