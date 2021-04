Rihanna não passou despercebida às câmaras dos paparazzi esta segunda-feira à noite, em Nova Iorque. Tal como evidencia a imprensa internacional, a artista estava a dirigir-se para o jantar de aniversário da mãe.

Para a ocasião a empresária apostou num visual monocromático em tons de castanho com destaque para as calças transparentes de Supriya Lele conjugadas com um blazer de Saint Laurent.

Veja o visual completo na presente galeria e partilhe connosco se gostou ou não.

