A rainha Máxima da Holanda voltou a dar uma lição de estilo, desta vez ao dar provas que o padrão xadrez nunca falha.

Esta quinta-feira, dia 5, a mulher do rei Guilherme acompanhou-o numa visita ao hospital BovenIJ, em Amesterdão, e fez-se notar com um sofisticado vestido midi que se destacava pelo laço no peito e cinto no mesmo padrão.

Uma peça outonal que enalteceu a elegância da monarca. Veja na o look completo na galeria.

