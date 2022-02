A rainha Letizia marcou presença esta sexta-feira, dia 18, num ato público relacionado com o exército e voltou a ficar no centro das atenções pelo look escolhido.

Para a ocasião, a monarca recuperou pela primeira vez uma jaqueta em tweed, da marca Carolina Herrera, que estreou em 2018, e combinou-a com umas calças de couro azuis da Uterqüe.

Uma vez mais, Letizia provou que consegue arriscar (e reciclar) dentro do seu estilo clássico e elegante. Veja o visual em detalhe na galeria.

