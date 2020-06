Após três meses a trabalhar em casa devido à pandemia do novo coronavírus, os reis de Espanha regressaram aos seus compromissos oficiais fora do palácio. Esta terça-feira, dia 23, Felipe VI e Letizia começaram uma digressão nacional com uma visita às Canárias, conforme destaca a imprensa espanhola, mais precisamente a Las Palmas.

Para a ocasião, a rainha de Espanha destacou-se com um vestido leve, com relevo nas suas aplicações e ainda com padrão de bolinhas, o seu predileto.

A peça é da Zara e custa originalmente 45,99 euros, no entanto, como estamos em tempo de saldos esta baixou para os 25,99 euros. Na loja virtual da marca o vestido já está esgotado, como seria de esperar.

As sandálias, a título de curiosidade, são da Macarena Shoes e custam 60 euros.

Veja o visual na galeria.

