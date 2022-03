Esta quinta-feira, 17 de março, a rainha Letizia, na companhia do marido, rei Felipe VI, recebeu no Palácio da Zarzuela o presidente e a primeira-dama da Mauritânia. Uma ocasião na qual a monarca quis estar discreta, mas elegante.

Para tal, recuperou do seu armário o vestido verde que estreou na viagem à Suécia em novembro do ano passado. Trata-se do modelo Alessia da marca espanhola Cherubina.

E para as fãs deste modelito, a boa notícia é que ainda pode ser adquirido na loja online, onde está disponível por 320 euros.

Reis de Espanha recebem o presidente e a primeira-dama da Mauritânia no Palácio da Zarzuela© Casa Real

