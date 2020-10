Num momento em que Espanha, à semelhança do resto do mundo, enfrenta uma grave crise sanitária, com repercussões económicas e sociais, devido à pandemia da Covid-19, a rainha Letizia optou por reciclar um visual para as comemorações do Dia da Hispanidade, que se celebra esta segunda-feira, 12 de outubro.

O dia nacional de Espanha foi assinalado com uma cerimónia restrita no Palácio Real, onde estiveram os reis Felipe VI e Letizia, acompanhados pelas filhas, princesa Leonor e infanta Sofia.

Para a ocasião, a monarca recuperou um visual em tons vermelho: Um vestido de veludo e um sobretudo, ambos da assinatura de Felipe Varela, que estreou numa viagem ao Japão em 2017.

Veja em detalhe na galeria.

Leia Também: Poder e elegância! Rainha Letizia em vermelho fatal da 'cabeça aos pés'