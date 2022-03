A primavera já começou mas os dias soalheiros ainda não se instalaram de vez, o que levanta as habituais dúvidas sobre o que vestir neste período de transição. Neste sentido, o visual usado pela rainha Letizia esta quinta-feira é uma ótima sugestão.

A monarca esteve na cidade de Guadalajara para anunciar o vencedor no Prémio FPdGi Empresa 2022, organizado pela Fundação Princesa de Girona, e o tempo chuvoso condicionou a escolha do visual.

A monarca optou por umas calças pretas e combinou-a com a peça-chave do look: uma blusa branca, com mangas abalonadas e duas aberturas em renda. Esta peça, perfeita para a meia-estação, dispensou o uso de um sobretudo.

Fã de cores vibrantes e padrões, Letizia provou que é possível estar 'primaveril' com um look preto e branco. Veja na galeria.

Leia Também: Rainha Letizia aposta em look 'reciclado' e repete saia pela sexta vez