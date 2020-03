Esta terça-feira os reis Letizia e Felipe VI estiveram no Palácio Real de Madrid para o Encontro de Embaixadores Honorários Marca Espanha, evento no qual a monarca se destacou particularmente pela escolha do visual.

De entre as cores neutras dos restantes convidados, a blusa cor de laranja, da marca espanhola Zara, e a saia com padrão animal, da assinatura de Roberto Verino, roubaram atenções.

Este foi uma das combinações mais arrojadas de Letizia dos últimos, apesar do seu gosto por cores fortes e padrões não ser uma novidade.

Veja o look na galeria.

