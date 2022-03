Esta quinta-feira, 24 de março, marca o último dia de Kate Middleton e do príncipe William na Jamaica nesta que foi a segunda parte da tour pelas Caraíbas - digressão que celebra o Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

No adeus ao país, os duques assistiram a uma parada militar e Kate Middleton (uma vez mais) roubou todas as atenções com a escolha do visual.

A mulher do príncipe William elegeu um elegante vestido branco, midi, repleto de rendas e manga balão da marca Alexander McQueen, uma das suas favoritas.

Veja em detalhe na galeria.

Leia Também: Kate Middleton usa joias de Isabel II em jantar de gala na Jamaica