O príncipe William decidiu mostrar o seu lado mais estiloso! O duque de Cambridge marcou presença, esta terça-feira, 14 de setembro, na gala do The Sun 'Who Cares Wins'.

A cerimónia teve como objetivo homenagear todos os heróis na área da saúde, como médicos, enfermeiras, voluntários, investigadores e colaboradores de associações solidárias.

William, de 39 anos, deu nas vistas com um fato preto de veludo e sapatos a condizer. Para completar o visual em bom, o duque optou por um laço.

