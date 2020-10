Faz hoje precisamente uma semana desde que Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra subiram ao altar para dizerem 'sim' um ao outro. Desde esse dia, a atriz tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram diversas imagens que retratam a cerimónia.

Foi neste contexto que revelou o seu segundo vestido de casamento da Pronovias.

"O meu segundo vestido, foi o meu primeiro grande 'yes to the dress'! Senti-me uma princesa", notou a artista na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida.

