Kim Kardashian voltou a dar nas vistas com mais um visual que partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram.

A celebridade, de 41 anos, surgiu com um look 'rosa Barbie', nomeadamente um conjunto que evidenciava as suas curvas e que contrastava com um casaco over size.

Escolha que foi desde logo elogiada pelos milhões de fãs que Kim tem nesta plataforma.

Veja a indumentária na galeria.

