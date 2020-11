Este domingo, dia 29, aconteceu mais uma gala do 'The Voice Portugal', na RTP1, um dos programas de mais sucesso da atualidade na televisão.

Como sempre, Catarina, uma das apresentadoras ao lado de Vasco Palmeirim, surgiu com um visual arrasador que foi alvo dos mais diversos elogios nas redes sociais.

"Obrigada por estarem a acompanhar a entrega total dos nossos candidatos do The Voice Portugal! E obrigada (claro!) pelas mensagens tão queridas que recebi! Gosto do espectáculo (também em TV) do palco, das luzes, do som, do guarda roupa, dos cabelos, da make up, do brilho e da magia!", afirmou a comunicadora.

O que achou deste look?

