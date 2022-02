A rainha Letizia já chegou a Viena (Áustria) para a sua primeira viagem internacional deste ano, acompanhando o marido, Felipe VI.

A visita iniciou-se com uma cerimónia oficial de boas-vindas com honras miliares no Palácio Imperial de Hofburg e terminará com a inauguração da exposição 'Dalí e Freud. Uma obsessão', no Museu Belvedere, na capital austríaca.

Devido às baixas temperaturas que se faziam sentir na cidade - 6ºC - a monarca espanhola optou por usar um sobretudo preto de corte oversize para as primeiras horas na cidade. Letizia escolheu ainda um vestido de Carolina Herrera, que já tinha estreado na sua viagem à Suécia, no ano passado.

Quanto aos acessórios, a rainha optou por uns sapatos de salto alto de Magrit e ainda uma carteira de Nina Ricci.

