Depois do exuberante vestido preto, da marca Balenciaga, que usou na passadeira vermelha da Met Gala, Rihanna optou por um look mais sensual para a after party do evento.

A cantora e empresária apareceu com um combinado totalmente preto - saia longa semitransparente e t-shirt básica. Foi nos acessórios que mais 'caprichou', com várias peças com brilhos e cristais.

Sendo a anfitriã da festa, os olhares estavam mais que nunca colocados na artista. Veja as imagens na galeria.

