É conhecida por ser uma das cantoras mais talentosas da indústria musical, mas também pelo seu apurado sentido de estilo. A versatilidade dos looks de Rihanna levaram-na a transformar-se num ícone da moda.

A cantora é proprietária de uma empresa, a Fenty Beauty, que ajudou a que a artista se tornasse na mulher mais rica da indústria da música, segundo a Forbes.

A artista está mais uma vez em destaque, desta vez por anunciar a gravidez de uma maneira muito estilosa. A 31 de janeiro, a cantora anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto da relação com o rapper A$AP Rocky. O casal - que está sempre em destaque na passadeira vermelha - foi fotografado nas ruas do Harlem, onde Rocky cresceu, com Rihanna a utilizar um casaco vintage Chanel, cor-de-rosa, que deixava ver a barriga de grávida. Além disso, Rihanna usava ainda um colar Christian Lacroix.

Onde terá começado a elegante jornada de Rihanna pelo mundo da moda? Nascida nos Barbados, Robyn Rihanna Fenty começou a trabalhar com o pai, ainda durante a infância, na venda de vestuário, em Bridgetown. A paixão da jovem pela moda teve de ser colocada em pausa, uma vez que Rihanna foi para os Estados Unidos depois de ser descoberta por alguns agentes da indústria da música. Depois de assinar um contrato com a editora discográfica de Jay-Z, foi apenas uma questão de tempo até que a jovem se tornasse numa estrela.

O interesse da artista pelo mundo da moda voltou a estar em destaque em 2011, quando esta anunciou uma parceria com a Armani. Dois anos depois, a jovem trabalhou com a River Island para apresentar a sua primeira coleção de roupa feminina, para a primavera. Seguiram-se colaborações com marcas como Dior, Stance e Manolo Blahnik. Em 2015 tornou-se na primeira mulher negra a ser o rosto da Dior, o que levou-a a fundar a Fenty.

A marca integra a LVMH, um grupo de luxo ao qual também pertence a Louis Vuitton, além de outras marcas. Rihanna está a levar a marca para novos patamares e tem sido muito elogiada por isso. De acordo com a Forbes, a artista é a mulher mais rica dentro do mundo da música.

Clique na galeria e veja como evoluiu o estilo da mulher mais rica da indústria musical.

