Este domingo foi noite de Óscares e madrugada de festa em Hollywood. Realizou-se no Teatro Dobly, em Los Angeles, mais uma edição da entrega de prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e as comemorações continuaram na after party da Vanity Fair.

Foram várias as celebridades que marcaram presença e arrasaram com as escolhas dos looks.

Confira na galeria.

Leia Também: Também no estilo saíram vitoriosos? Os looks dos vencedores dos Óscares