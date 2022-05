Olívia Ortiz mudou recentemente de visual. A apresentadora, de 35 anos, despediu-se do cabelo escuro, que há muito a caracterizava, para ficar mais loira que nunca.

Na festa de aniversário de Vanessa Martins, realizada este sábado, 21 de maio, Olívia marcou pela diferença e surgiu quase irreconhecível. Além do cabelo loiro, a comunicadora apareceu com um novo penteado.

Espreite as imagens na galeria e inspire-se no novo look de Olívia Ortiz.

Leia Também: Sem medo das críticas, Cristina Ferreira aparece sem maquilhagem