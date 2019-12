Este foi mais um ano em que o clã Kardashian Jenner provou que qualquer ocasião é motivo de festa e o Natal, tratando-se de uma quadra particularmente pomposa, foi vivida com todo o estilo.

Como mostraram nas redes sociais, as irmãs mais famosas do mundo 'deram tudo' com os seus looks, mas não foram as únicas. Os filhos e Kanye West, marido de Kim Kardashian, também se vestiram a rigor para celebrar um dos dias mais especiais do ano.

Confira os vistosos looks na galeria.

