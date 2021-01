O país já entrou em confinamento, período que deverá demorar um mês. As próximas semanas para a maioria dos portugueses irão ser passadas essencialmente em casa.

No entanto, há quem mesmo estando na comodidade do seu lar não descure dos visuais que usa, apostando em peças e looks mais tendências.

Por outro lado, este também será um tempo ideal para fazer aquela arrumação profunda ao seu roupeiro e pensar nas peças que poderá conjugar quando acontecer um regresso à normalidade, tanto quanto possível.

A pensar em ambas as situações juntamos nesta galeria 10 visuais diferentes usados pela influencer Joana Vaz, que conta com mais de 300 mil seguidores na sua conta de Instagram.

Veja-os na galeria e partilhe connosco o seu preferido.

