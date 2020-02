Melania Trump voltou a destacar-se pela escolha do look para mais um compromisso oficial. Esta quarta-feira, a primeira-dama dos Estados Unidos acompanhou Donald Trump numa receção na Casa Branca, e surgiu com o primeiro visual primaveril do ano.

A peça chave foi a saia com padrão serpente em vários tons, da marca italiana Salvatore Ferragamo, que combinou com uma camisola nude, um sobretudo verde que deixou pelos ombros, uma tendência que é das suas favoritas, e uns stilettos rosa pastel.

Veja na galeria.

