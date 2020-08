Meghan Markle está de parabéns, esta terça-feira, dia 4. A duquesa de Sussex tem estado, nos últimos meses, mais reservada da vida pública, agora que vive nos Estados Unidos com o marido, o príncipe Harry, e o filho de ambos, Archie, de um ano.

Desde que subiu ao altar com o neto da rainha Isabel II que o mediatismo da antiga atriz se fez notar de diversas formas: pela forma como se integrou (ou não) na família real britânica, pelas polémicas associadas ao seu alegado perfil exigente e autoritário, mas também pelo bom gosto que revelou em diversas ocasiões públicas.

Nesta data especial, assinalamos as suas 39 primaveras com 39 looks que dão provas do seu bom gosto.

