O novo livro dos especialistas em realeza Omid Scobie e Carolyn Durand, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family', continua a dar muito que falar.

Tendo em conta as primeiras páginas da obra a serem reveladas pela imprensa, descobrimos agora que de numa das muitas vezes em que a duquesa de Sussex causou mal-estar na realeza foi um colar a estar na origem da discórdia.

Em causa está uma joia usada no início do namoro com Harry. Um fio em ouro com as letras H e M - as iniciais do casal.

“Disseram-lhe que usar esse tipo de colar apenas serviria para encorajar os fotógrafos a continuarem a procurar registar tais imagens — e fazer novas manchetes”, cita a revista People.

As críticas do palácio deixaram Meghan de rastos. A atriz começava a sentir-se culpada pela perseguição da imprensa e ao mesmo tempo incomodada por pela primeira vez na sua vida estarem a dizer-lhe o que deveria fazer, usar ou como agir.

