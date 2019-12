A rainha Letizia é um dos membros das monarquias que mais chama a atenção nos eventos públicos por causa dos seus visuais mais elegantes e sempre na moda.

Esta semana, a monarca espanhola marcou presença na exibição de uma exposição no Palácio Real, em Madrid. Para a ocasião, Letizia fugiu às tradicionais cores de inverno decidindo apostar num fato cor-de-rosa, em tom pastel.

Claro que o visual fez um enorme sucesso.

Veja as fotografias do look na galeria!

