Aconteceram na última sexta-feira, 19 de novembro, as comemorações do Dia Nacional do Mónaco e Beatrice Borromeo surgiu com um elegante look que parece ter sido em memória de Grace Kelly.

A mulher de Pierre Casiraghi, filho mais novo de Carolina do Mónaco, apostou num look negro da Dior, que se destacou pelo enorme chapéu branco com um laço preto.

Este modelito despertou atenções e foi pela imprensa internacional comparado com um visual que Grace Kelly usou em abril de 1956, poucos dias antes de casar com o príncipe Rainier III.

Veja as semelhanças na galeria.

