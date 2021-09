Cristina Ferreira celebrou 44 anos esta quinta-feira, dia 9, e celebrou a data com uma festa de arromba na Madeira. Junto da apresentadora embarcaram várias caras conhecidas por quem a estrela da TVI nutre grande afinidade.

A viagem esteve em grande destaque nas redes sociais, com inúmeros registos a serem partilhados em tempo real. E, claro, os modelitos não passaram despercebidos.

A apresentadora arrasou com um sutiã repleto de diamantes que conjugou com alguns básicos, mas não foi a única a dar nas vistas. Rita Pereira e Maria Cerqueira Gomes também deram provas da sua sensualidade com a escolha dos looks.

Esta semana, são os rostos da TVI as protagonistas do Look da Semana. Confira os visuais na galeria e diga-nos quem arrasou mais na festa de aniversário de Cristina Ferreira.

Leia Também: Erro na maquilhagem de Cristina Ferreira gera polémica nas redes sociais