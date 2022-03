Marie saltou diretamente das redes sociais para o 'Big Brother Famosos'. No mundo digital, onde soma milhares de seguidores de todo o mundo, as suas páginas têm o nome de La Vie de Marie. Os seus vídeos destacam-se sobretudo no TikTok, onde se apresenta como uma fada encantada.

De encantar são também os visuais usados pela concorrente do reality show da TVI. Quem a segue já se habituou à cor e alguma irreverência da jovem Marie, de apenas 20 anos.

A influencer tem sido fiel ao seu estilo no 'Big Brother Famosos' e encantado dentro e fora do programa, motivo pelo qual destacamos hoje na rubrica Look da Semana os visuais da carismática Marie.

Qual o melhor? Espreite as imagens na galeria e ajude-nos a escolher.

