As cantoras da banda Little Mix estiveram em grande destaque na red carpet dos BRIT Awards 2021 e motivos não faltam para que estejam agora também em destaque na rubrica Look da Semana.

Neste caso, elegemos e comparamos os looks de Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards e Jade Thirlwall.

Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards brilharam com as suas barriguinhas de grávida, sendo que ambas aguardam a chegada do primeiro filho.

Jade Thirlwall juntou-se ao grupo e as três posaram com deslumbrantes vestidos brancos, acrescentando um brilho especial aos visuais: o galardão de Melhor Banda do Ano.

Confira as fotos na galeria para ver os looks ao pormenor.

Leia Também: "Perfeita". Visual romântico de Carolina Patrocínio elogiado por fãs