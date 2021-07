Georgina Rodríguez desfilou na passadeira vermelha da 74.º edição do Festival de Cinema de Cannes, em França, esta quinta-feira. No entanto, esta não foi a primeira vez que a companheira de Cristiano Ronaldo marcou presença no evento.

Já em 2019 tinha 'deslumbrado' na 'red carpet', tendo escolhido para a ocasião um elegante e comprido vestido preto, justo e decotado. Para completar o visual, optou por um colar de diamantes com um coração azul.

Em 2021 voltou a posar para os fotógrafos na mesma passadeira vermelha, mas desta vez com um look em tons de castanho. Um vestido que também realçou as suas curvas, decotado, com alguns pormenores e uma longa racha.

Duas escolhas diferentes que destacamos esta semana na rubrica Look da Semana. Veja ambos os visuais na galeria e escolha o seu preferido.

