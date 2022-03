Kim Kardashian deixou as curvas em exibição ao ter usado um look justo para o desfile da Balenciaga durante a Semana da Moda de Paris, este domingo.

A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians', de 41 anos, vestiu um justo macacão preto e viu depois o seu corpo inteiro envolvido em fita cola amarela com o nome da marca.

Kardashian, 41, usava um macacão que abraça o corpo feito de fita amarela de advertência estampada com o nome da marca de moda.

Um visual que foi completado com a bolsa Hourglass da Balenciaga, também envolvida em fita cola, e óculos de sol pretos.

Nas stories da sua página de Instagram, a celebridade partilhou algumas imagens da preparação. Veja em baixo.

