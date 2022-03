Jennifer Lopez mostrou ser adepta de uma das grandes tendências desta estação: as calças à boca de sino. A artista, de 52 anos, surgiu com um visual com esta peça essencial que faz qualquer mulher mais alta.

Tal aconteceu na semana passada, conforme mostram registos captados por paparazzi em Los Angeles, Califórnia.

A artista combinou as jeans com um clássica t-shirt branca e uma carteira castanha, ficando desta forma com um visual descontraído, mas ao mesmo tempo elegante.

Veja o look na galeria.

