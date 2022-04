Helena Coelho fez sucesso no Instagram com o look que publicou esta semana e no qual a grande 'estrela' foi a blusa cor de rosa, cheia de folhos, da marca de fast fashion Zara.

Dado a curiosidade em volta da peça, a digital influencer decidiu esclarecer as seguidoras: "Recebi literalmente centenas de mensagens sobre este top, portanto aqui fica a referência: 0/3031/028/630/01. Obviamente da Zara".

Contudo, a blusa, cujo valor rondava os 30 euros, já não se encontra disponível na loja online, como muitas internautas lamentaram na caixa de comentários.

