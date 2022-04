Halle Berry destacou-se junto dos fãs com um look vistoso que rapidamente chamou a atenção.

A atriz, de 55 anos, posou com um prateado macacão repleto de lantejoulas, decotado, da marca AMEN.

Na sua página de Instagram, esta quarta-feira, publicou três fotografias onde mostra o visual ao pormenor, tendo recebido vários elogios. "Wow", comentou Heidi Klum.

Veja na galeria as referidas imagens de Halle Berry e outras fotografias onde a atriz 'arrasa' com elegantes looks decotados.

