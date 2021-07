Georgina Rodríguez voltou a deslumbrar na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, em França, esta quinta-feira.

A companheira de Cristiano Ronaldo desfilou diante de todos os fotógrafos na 74.º edição do evento, que reúne sempre muitas celebridades.

Para a ocasião, Georgina escolheu um elegante vestido comprido, em tons castanho, com vários pormenores, decotado e com uma longa racha. Para completar o look, além das joias, usou uns sapatos de salto alto claros, com brilhantes, e uma pochete bege.

