Há novidades sobre o Festival de Cinema de Cannes, a decorrer entre 6 e 17 de julho. No caso, temos novos looks para lhe mostrar sobre a quarta noite em que se estendeu a passadeira vermelha do evento.

Dos mais clássicos aos mais arrojados e sensuais, há modelitos para todos os gostos.

Confira a galeria para ver os melhores visuais da quarta noite no Festival de Cinema de Cannes.

