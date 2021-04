Afastada das câmaras, Fátima Lopes tem apostado cada vez mais em visuais descontraídos para o dia a dia, mesmo quando tem pela frente longas horas de trabalho. Foi o caso desta quarta-feira, como a própria mostrou nas suas redes sociais.

"Dia de trabalho na minha agência de comunicação", escreveu o antigo rosto da TVI na legenda de uma fotografia em que aparece nas instalações da Wisdom Consulting.

No registo, Fátima exibe um macacão curto, às riscas em branco e azul marinho, e combinou a peça com uns ténis no mesmo tom de azul. Uma escolha que, aos olhos dos seguidores, a deixou "magnífica".

Veja abaixo.

