Depois de ter recarregado baterias durante umas prolongadas férias, eis que Cristina Ferreira está de regresso ao trabalho, que é como quem diz ao seu programa dos finais de tarde da TVI - 'Cristina ComVida'.

Na sua conta de Instagram, a comunicadora já deu o 'ar da sua graça', aproveitando para mostrar aos seguidores o visual que escolheu.

Trata-se de um fato de calções e blazer em tons de cor-de-rosa, que ajuda a fazer sobressair o seu bronzeado.

Já na legenda da publicação, Cristina aproveitou para brincar com Piedade, uma das personagens interpretadas por Eduardo Madeira: "Tenho uma conversinha para ter com a Piedade. Tenho as flores todas mortas. Aposto que ficou na Trafaria o tempo todo".

